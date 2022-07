Inflazione, stangata sulle vacanze: la classifica dei rincari (Di venerdì 8 luglio 2022) Dagli alberghi ai trasporti passando per i voli internazionali: la fiammata dell’Inflazione ( che a giugno vola e tocca l’8%, il tasso più alto da 36 anni) si abbatte come una scure sulle vacanze degli italiani. A mettere nero su bianco la classifica dei rincari è l’Unione Nazionale Consumatori elaborando i dati Istat. Da hotel a trasporti, aumenti top Cattive notizie sul fronte dei voli internazionali che aumentano del 124,1% rispetto a giugno 2021 e portano a casa anche il primato rispetto a tutte le voci del paniere, collocandosi al secondo posto assoluto degli incrementi mensili ( +21,3%). Crescita del +33% per i voli nazionali che salgono di un terzo su base annua. Segue, nella classifica degli aumenti, il noleggio di mezzi di trasporto, l’affitto di garage e posti auto con +24,3% ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 luglio 2022) Dagli alberghi ai trasporti passando per i voli internazionali: la fiammata dell’( che a giugno vola e tocca l’8%, il tasso più alto da 36 anni) si abbatte come una scuredegli italiani. A mettere nero su bianco ladeiè l’Unione Nazionale Consumatori elaborando i dati Istat. Da hotel a trasporti, aumenti top Cattive notizie sul fronte dei voli internazionali che aumentano del 124,1% rispetto a giugno 2021 e portano a casa anche il primato rispetto a tutte le voci del paniere, collocandosi al secondo posto assoluto degli incrementi mensili ( +21,3%). Crescita del +33% per i voli nazionali che salgono di un terzo su base annua. Segue, nelladegli aumenti, il noleggio di mezzi di trasporto, l’affitto di garage e posti auto con +24,3% ...

