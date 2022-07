Il Napoli ci prova per Kostic, ma un fattore frena gli azzurri (Di venerdì 8 luglio 2022) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si occupa di dare gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli, scosso dalle notizie concernenti l’interesse della Juventus per Koulibaly. La maggior parte delle voci riguardanti, invece, i movimenti in entrata riguardano principalmente il centrocampo e l’attacco. Per quanto riguarda il centrocampo, gli azzurri vorrebbero acquistare un’incursore con buone capacità di inserimento e capace di aumentare il bottino dei gol. I due nomi al riguardo sono quelli di Antonin Barak e Nahitan Nandez. Ciò però non rappresenterebbe una priorità in quanto a Spalletti il centrocampo attuale andrebbe comunque benissimo. Foto: Getty Images- Filip Kostic L’Eintracht spara alto per Kostic ma il Napoli ha una speranza In attacco, invece, il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 luglio 2022) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si occupa di dare gli aggiornamenti sul calciomercato del, scosso dalle notizie concernenti l’interesse della Juventus per Koulibaly. La maggior parte delle voci riguardanti, invece, i movimenti in entrata riguardano principalmente il centrocampo e l’attacco. Per quanto riguarda il centrocampo, glivorrebbero acquistare un’incursore con buone capacità di inserimento e capace di aumentare il bottino dei gol. I due nomi al riguardo sono quelli di Antonin Barak e Nahitan Nandez. Ciò però non rappresenterebbe una priorità in quanto a Spalletti il centrocampo attuale andrebbe comunque benissimo. Foto: Getty Images- FilipL’Eintracht spara alto perma ilha una speranza In attacco, invece, il ...

Pubblicità

infoitsport : CorSport: Koulibaly dice no alla Juve ma anche al rinnovo con il Napoli. Il Chelsea ci prova - ilNapolista - cn1926it : #Koulibaly, no alla Juve e al rinnovo con il #Napoli: il #Chelsea ci prova. I dettagli - mudhaher6 : RT @RudyGaletti: ???? #Mertens, la #Lazio prova ad accelerare: #Sarri vuole ritrovare il giocatore ???? e in prima persona sta cercando di conv… - MkpoikankeUmoh : RT @RudyGaletti: ???? #Mertens, la #Lazio prova ad accelerare: #Sarri vuole ritrovare il giocatore ???? e in prima persona sta cercando di conv… - CalcioOggi : CorSport: Koulibaly dice no alla Juve ma anche al rinnovo con il Napoli. Il Chelsea ci prova - ilNapolista - IlNapo… -