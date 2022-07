Giro Donne 2022, Alessia Vigilia: “Scelte sbagliate, alla Fassa Bortolo sono rinata. Sogno la Nazionale” (Di venerdì 8 luglio 2022) Nelle categorie giovanili Alessia Vigilia era stata una delle azzurre più vincenti, con un palmares di lusso: prima ai Campionati Italiani a cronometro junior nel 2016, seconda agli Europei lo stesso anno, poi è arrivata la medaglia più importante, quella d’argento ai Mondiali di Bergen a completare una doppietta da Sogno in Norvegia con la conNazionale e amica Elena Pirrone (poi trionfatrice anche della prova in linea). “Ho fatto sicuramente bene da junior, forse le aspettative erano alte”, ci dice in esclusiva ai microfoni di OA Sport. Attesissima al passaggio tra le grandi, la nativa di Bolzano, forse arrivata troppo presto nella categoria maggiore, ha trovato alcune difficoltà. Due anni alla Valcar, dove comunque qualche buona sensazione c’era (da segnalare un eccellente decimo posto ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Nelle categorie giovaniliera stata una delle azzurre più vincenti, con un palmares di lusso: prima ai Campionati Italiani a cronometro junior nel 2016, seconda agli Europei lo stesso anno, poi è arrivata la medaglia più importante, quella d’argento ai Mondiali di Bergen a completare una doppietta dain Norvegia con la cone amica Elena Pirrone (poi trionfatrice anche della prova in linea). “Ho fatto sicuramente bene da junior, forse le aspettative erano alte”, ci dice in esclusiva ai microfoni di OA Sport. Attesissima al passaggio tra le grandi, la nativa di Bolzano, forse arrivata troppo presto nella categoria maggiore, ha trovato alcune difficoltà. Due anniValcar, dove comunque qualche buona sensazione c’era (da segnalare un eccellente decimo posto ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ?????? Incredibile Elisa Balsamo: la ciclista n… - CyclingNewsOnly : 2022 UCIWWT Giro d'Italia Donne - Stage 7 #cyclingnews #cycling #cyclinglife #roadcycling - velolive24 : 2022 UCIWWT Giro d'Italia Donne - Stage 6 #????????? #???????? - Ruben6Rodrigues : RT @Eurosport_IT: Dopo l'arrivo in salita del Passo Maniva si riparte da Rovereto ????????? ?? H 12:45 - Rovereto > Aldeno (104.7 km) ?? Tut… - meryanne61 : RT @_bobimami: Non credere alla cazzata che si dice in giro, che non devi mai dimostrare le tue debolezze, fragilità, altrimenti la donna t… -