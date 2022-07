Fuga da film in un B&B pugliese: scappano dal balcone per non pagare 40 euro. Proprietario pubblica il video e denuncia: “Attenzione” (Di venerdì 8 luglio 2022) “Attenzione a questi due personaggi”. Comincia così il post su Facebook a corredo del video pubblicato da Sario Totaro, Proprietario del Bed and Breakfast “Baby Park” di Conversano, nella zona di Bari, per denunciare quanto accaduto nella sua struttura la notte tra il 6 e il 7 luglio. La scena è da film: una coppia, per non pagare la stanza del B&B è fuggita in piena notte, scavalcando il balcone e scappando in strada. “Hanno cercato una stanza per solo una notte e quando gli ho dato le chiavi mi hanno detto di non poter pagare subito e che non avevano nemmeno i documenti con loro”, spiega il Proprietario della struttura su Facebook, sottolineando che i due hanno detto che avrebbero “pagato domani mattina alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) “a questi due personaggi”. Comincia così il post su Facebook a corredo delto da Sario Totaro,del Bed and Breakfast “Baby Park” di Conversano, nella zona di Bari, perre quanto accaduto nella sua struttura la notte tra il 6 e il 7 luglio. La scena è da: una coppia, per nonla stanza del B&B è fuggita in piena notte, scavalcando ile scappando in strada. “Hanno cercato una stanza per solo una notte e quando gli ho dato le chiavi mi hanno detto di non potersubito e che non avevano nemmeno i documenti con loro”, spiega ildella struttura su Facebook, sottolineando che i due hanno detto che avrebbero “pagato domani mattina alle ...

Pubblicità

ilfattovideo : Fuga da film in un B&B pugliese: scappano dal balcone per non pagare 40 euro. Proprietario pubblica il video e denu… - zazoomblog : Programmi TV di stasera venerdì 8 luglio 2022. Su Italia1 il film d’azione ‘Hunter’s Prayer – In Fuga’ -… - zazoomblog : Hunter’s Prayer In fuga film stasera in tv 8 luglio: cast trama streaming - #Hunter’s #Prayer #stasera #luglio: - News_24it : APRILIA - Momenti di panico e scene da film sulla Pontina, dove alle porte di Campoverde un vero e proprio commando… - ge_group : RT @Tommaso25904390: Tanti film tra cui spicca 'Il Padrino ' ma io lo ricordo in ' Rollerball ' con quel inizio musicale della toccata e fu… -