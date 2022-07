Festivalbar | svelato perché non ritorna e non ritornerà mai

Leggi su biccy

(Di venerdì 8 luglio 2022)non rifanno il? La trasmissione musicale ha cresciuto intere generazioni e le compilation Blu e Rosso sono ormai un must have degli anni 2000. Nato nel 1964 da un’idea del produttore televisivo Vittorio Salvetti, è stato chiuso nel 2007 con l’ultima edizione per mancanza di fondi. La macchina produttiva dello show era infatti molto costosa e col passare degli anni molti sponsor abbandonarono il progetto, costringendo Andrea Salvetti (figlio di Vittorio, scomparso prematuramente nel 1998) a tagliare ospiti internazionali e numero di serate. Gli ascolti iniziarono così a calare e con il 2007 toccarono il minimo storico. L’edizione 2008, annunciata e promossa con la condizione di Teo Mammucari e Lucilla Agosti, alla fine non è mai stata realizzata. Ilè morto. La musica in tv no. Nel 2013 Maria De Filippi ...