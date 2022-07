F1, Carlos Sainz: “Buon terzo posto, peccato per il distacco minimo! Domani Sprint Race elettrizzante” (Di venerdì 8 luglio 2022) Carlos Sainz è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori della Ferrari ha davvero dato tutto, ma ha mancato la pole position (oggi conquistata da Max Verstappen) per soli 82 millesimi, venendo superato anche dal compagno di scuderia Charles Leclerc che si è fermato a 29 dall’olandese. Ad ogni modo lo spagnolo non ha nulla di cui recriminare, dato che ha disputato una qualifica ed un Q3 di spessore, con la consapevolezza che già Domani nella Sprint Race potrà dire la sua, e proporre un doppio attacco ferrarista alla prima posizione di Max Verstappen. Nel corso delle interviste di rito sul traguardo, il nativo di Madrid ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022)è soddisfatto dopo aver concluso alle qualifiche del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori della Ferrari ha davvero dato tutto, ma ha mancato la pole position (oggi conquistata da Max Verstappen) per soli 82 millesimi, venendo superato anche dal compagno di scuderia Charles Leclerc che si è fermato a 29 dall’olandese. Ad ogni modo lo spagnolo non ha nulla di cui recriminare, dato che ha disputato una qualifica ed un Q3 di spessore, con la consapevolezza che giànellapotrà dire la sua, e proporre un doppio attacco ferrarista alla prima posizione di Max Verstappen. Nel corso delle interviste di rito sul traguardo, il nativo di Madrid ha ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ?… - Eurosport_IT : SIIIIIII CARLOS! ???? Lo spagnolo realizza la pole position davanti a Verstappen per 72 millesimi, terzo Leclerc do… - Eurosport_IT : SAAAAAAAIIIIINZ!!! ???? In casa Ferrari arriva la prima vittoria per Carlos Sainz!! Salgono sul podio Perez e Hamil… - rtl1025 : ?? Max #Verstappen con la #RedBull ha ottenuto il miglior tempo (1'04'984) nelle qualifiche del venerdì e domani pa… - F1Daviderusso : Qualifiche #AustrianGP ???? #F1 - Pole di Max #Verstappen per 29 millesimi su Charles #Leclerc - Carlos Sainz anch… -