Ex del GF Vip chiede cena gratis in cambio di storie Instagram: lo chef reagisce male (Di venerdì 8 luglio 2022) Tutto è nato da una richiesta di Elisa De Panicis, modella ex protagonista del GF Vip 4 che avrebbe chiesto a un noto chef messicano di offrirle la cena nel suo ristorante stellato in cambio di pubblicità sui social, dove la De Panicis conta un milione di follower. Lo chef non solo si è rifiutato, ma l'ha anche smascherata pubblicamente sui social, affermando perentorio: "Niente cene gratis nel mio ristorante, basta con questa moda degli influencer scrocconi internazionali". E il web applaude.

