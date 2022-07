"Entro metà luglio il via alla quarta dose agli over 60". Intervista a Pierpaolo Sileri (Di venerdì 8 luglio 2022) Il sottosegretario alla Salute esclude nuove restrizioni, ma lancia la "fortissima raccomandazione" alle persone più fragili a vaccinarsi, per essere "protetti fino al 99% dal rischio di poter contrarre forme gravi della malattia". Sulla curva dei contagi assicura che "un peggioramento ulteriore non è atteso" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 luglio 2022) Il sottosegretarioSalute esclude nuove restrizioni, ma lancia la "fortissima raccomandazione" alle persone più fragili a vaccinarsi, per essere "protetti fino al 99% dal rischio di poter contrarre forme gravi della malattia". Sulla curva dei contagi assicura che "un peggioramento ulteriore non è atteso"

