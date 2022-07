Dal Belgio: problemi per le visite mediche di Muriqi, l'affare Lazio-Bruges è in stand-by (Di venerdì 8 luglio 2022) Vedat Muriqi è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bruges, ma questo passo si sta facendo non banale: dal Belgio, infatti,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Vedatè ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del, ma questo passo si sta facendo non banale: dal, infatti,...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Dal #Belgio: salta #Muriqi al #Bruges per “visite mediche mediocri” - cmdotcom : Dal Belgio: problemi per le visite mediche di #Muriqi, l'affare #Lazio-#Bruges è in stand-by - LALAZIOMIA : Dal Belgio: problemi per le visite mediche di Muriqi, l'affare Lazio-Bruges è in stand-by - DessiLiviana : Calciomercato Lazio, dal Belgio: 'A rischio la trattativa per Muriqi: il motivo' - La Lazio Siamo Noi… - DucaOfficial : RT @AlfredoPedulla: Dal #Belgio: salta #Muriqi al #Bruges per “visite mediche mediocri” -