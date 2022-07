Covid Italia, Rezza: “Alta circolazione virus, in aumento congestione ospedali” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Data l’elevata velocità di circolazione del virus” Sars-CoV-2, “e il fatto che d’estate ci sono sempre grandi eventi e grandi aggregazioni di persone”, per proteggersi dal rischio di contagio Covid “è bene mantenere comportamenti prudenti e soprattutto usare la mascherina in caso di grandi aggregazioni”. Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, commenta in un video i dati emersi dal monitoraggio settimanale ministero-Istituto superiore di sanità sull’andamento epidemiologico Covid-19. In Italia, spiega Rezza, si registra “un aumento della congestione delle strutture ospedaliere anche se, per fortuna, il tasso di occupazione dei posti di terapia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Data l’elevata velocità didel” Sars-CoV-2, “e il fatto che d’estate ci sono sempre grandi eventi e grandi aggregazioni di persone”, per proteggersi dal rischio di contagio“è bene mantenere comportamenti prudenti e soprattutto usare la mascherina in caso di grandi aggregazioni”. Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, commenta in un video i dati emersi dal monitoraggio settimanale ministero-Istituto superiore di sanità sull’andamento epidemiologico-19. In, spiega, si registra “undelladelle struttureere anche se, per fortuna, il tasso di occupazione dei posti di terapia ...

