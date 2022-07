Concorso Polizia di Stato, 1381 allievi agenti riservato ai VFP1 e VFP4: diario prova scritta (Di venerdì 8 luglio 2022) *aggiornamento del 08/07/2022: nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2022 è Stato pubblicato il diario della prova scritta del Concorso Polizia di Stato, per 1381 allievi agenti. La prova scritta si terrà il 27 luglio 2022 presso la Nuova fiera di Roma, sita in via E. G. Eiffel (traversa di via Portuense) – Roma. Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi, il giorno della prova scritta, muniti di un valido documento d’identità e della tessera sanitaria su supporto magnetico. Gli stessi sono convocati per la prova scritta nell’orario indicato nel seguente calendario: Giorno Seduta ore 8,00 Seduta ore 13,30 27 ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 8 luglio 2022) *aggiornamento del 08/07/2022: nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2022 èpubblicato ildelladeldi, per. Lasi terrà il 27 luglio 2022 presso la Nuova fiera di Roma, sita in via E. G. Eiffel (traversa di via Portuense) – Roma. Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi, il giorno della, muniti di un valido documento d’identità e della tessera sanitaria su supporto magnetico. Gli stessi sono convocati per lanell’orario indicato nel seguente calendario: Giorno Seduta ore 8,00 Seduta ore 13,30 27 ...

