Basket, Procida giocherà in Eurolega: firmato triennale con l'ALBA Berlino (Di venerdì 8 luglio 2022) Gabriele Procida è un nuovo giocatore dell'ALBA Berlino. Il club tedesco ha infatti annunciato l'arrivo della talentuosa ala che, dopo essere stata la 36esima scelta dei Detroit Pistons nell'ultimo Draft Nba, firma un triennale con il club tedesco, avendo quindi la possibilità di misurarsi in Eurolega in un club che già aveva lanciato ad altissimi livelli Simone Fontecchio. Il classe 2002, reduce dalla stagione con la Fortitudo Bologna terminata con la retrocessione in A2, ha dichiarato: "Ringrazio l'ALBA per l'opportunità di giocare in questo club. Ho sentito cose positive sul club, per cui dovrebbe essere facile per me adattarmi al nuovo contesto. Un saluto anche ai tifosi, non vedo l'ora di ricevere il vostro supporto". SportFace.

