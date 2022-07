Basket | Gabriele Procida firma per tre anni con l’Alba Berlino

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il futuro disarà per il momento in Germania al. L’ex Fortitudo Bologna è stato scelto al secondo giro (n°36) dai Detroit Pistons, che avevano ricevuto questo pick da Portland nello scambio che ha portato Jerami Grant in maglia Blazers. Detroit ha deciso di non mettere sotto contratto il giocatore italiano, ma di tenere comunque i diritti su di lui, conche ha così preferito tornare in Europa. Una scelta sicuramente saggia per, che potrà trovare spazio e minuti in un club importante.è campione di Germania in carica e parteciperà alla prossima Eurolega. Una vetrina sicuramente significativa per l’azzurro, che avrà modo di mettersi in mostra per provare a richiamare nuovamente l’attenzione dei ...