Asl, prima dell'addio il dg Iervolino premia la sua segretaria (Di venerdì 8 luglio 2022) Come quasi sempre succede con l'inizio dei saldi estivi ci sono occasioni da non perdere ed affari eccezionali. Tutto normale se la vicenda riguarda il settore del commercio al dettaglio, ma diventa abnorme quando le svendite interessano la Pubblica Amministrazione, nello specifico l'Asl Salerno, ma più in particolare la segretaria del Direttore Generale Mario Iervolino, e cioè la dottoressa Rita Cardone. Il manager Iervolino è in partenza e, giustamente ha atteso il tempo del congedo da Salerno, e queste ultime poche settimane che gli restano, per sistemare la sua segretaria. Quale occasione migliore se non in prossimità della sua partenza, premiare la fidata "sentinella" della propria segreteria, con un incarico dirigenziale "ad personam". Di fatti, nella delibera di nomina la numero 852 del 28 ...

