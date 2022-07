Anzio | aperto il cantiere per la ristrutturazione della scuola media di Via Ambrosini

(Di venerdì 8 luglio 2022)– Ad, nell’ambito del piano delle opere pubbliche varato dall’Amministrazione De Angelis, sono iniziati in questi giorni i lavori per laesterna dell’edificio delledi Via. “Insieme alla messa in sicurezza ed al risanamento delle facciate esterne del plesso, – evidenzia il Sindaco, Candido De Angelis – l’importante intervento prevede la sostituzione di tutti gli infissi. A breve saranno aperti nuovi cantieri in altri edifici scolastici ed in diversi quartieri del territorio comunale”. L’importo di aggiudicazionenuova opera pubblica, inserita nel piano degli interventi promossi dal Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, ammonta a circa 476.000,00 ...

