Wimbledon 2022, Nadal si ritira. Niente semifinale - Sport - Tennis - quotidiano.net (Di giovedì 7 luglio 2022) Semifinali Wimbledon 2022, Nadal si ritira: si gioca solo Djokovic - Norrie. Orario e tv Londra, 7 luglio 2022 - Dopo l'infortunio ai muscoli addominali nella partita dei quarti di finale, Rafael ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Semifinalisi: si gioca solo Djokovic - Norrie. Orario e tv Londra, 7 luglio- Dopo l'infortunio ai muscoli addominali nella partita dei quarti di finale, Rafael ...

Pubblicità

Eurosport_IT : 'Posso essere orgoglioso di come ho giocato qui' ????????? ?? Le dichiarazioni complete di Sinner:… - Agenzia_Ansa : La tunisina Ons Jabeur si è qualificata per la finale di Wimbledon battendo la tedesca Tatjana Maria 6-2, 3-6, 6-1… - repubblica : Tennis, Nadal si ritira a causa della lesione addominale: niente semifinale di Wimbledon - giuseppelandi : Sarà... 'Wimbledon: Nadal si ritira, niente semifinale - Tennis - ANSA' - Nunzio_G : RT @Gazzetta_it: Wimbledon, Nadal rinuncia alla semifinale per infortunio #Nadal -