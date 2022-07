Volantino Euronics, ‘Sottocosto anche a Tasso Zero’: offerte e sconti dall’8 al 20 luglio (Di giovedì 7 luglio 2022) Nuovo Volantino Euronics, questa volta ‘Sottocosto anche a Tasso Zero’. Le offerte partiranno da Venerdì 8 luglio e dureranno fino al 20 luglio 2022. Come sempre, sono tante le opportunità e le promozioni che vi sorprenderanno! Nuovo Volantino Euronics Non perdetevi gli imperdibili sconti sui prodotti più richiesti del momento: iPhone 13 da 128 GB a 769€, Lenovo IdeaPad 3 a 349€, Galaxy A13 a 169€. Ancora, tantissime smart TV a marchio Samsung, LG e Hisense. Non mancano anche questa volta le offerte speciali di Amazon e degli altri store online. Qui tutto il Volantino. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 luglio 2022) Nuovo, questa volta. Lepartiranno da Venerdì 8e dureranno fino al 202022. Come sempre, sono tante le opportunità e le promozioni che vi sorprenderanno! NuovoNon perdetevi gli imperdibilisui prodotti più richiesti del momento: iPhone 13 da 128 GB a 769€, Lenovo IdeaPad 3 a 349€, Galaxy A13 a 169€. Ancora, tantissime smart TV a marchio Samsung, LG e Hisense. Non mancanoquesta volta lespeciali di Amazon e degli altri store online. Qui tutto il. su Il Corriere della Città.

Pubblicità

CorriereCitta : Volantino Euronics, ‘Sottocosto anche a Tasso Zero’: offerte e sconti dall’8 al 20 luglio - Ultimoprezzo : ?? Anteprima volantino #Euronics , sottocosto! ?? Da domani, per 10 giorni, promo regina da Nord a Sud. Protagonisti… - promozioni24 : #Volantino Euronics Tutto per un’Estate Cool dal 1/07 al 31/08/2022 - promozioni24 : #Volantino Euronics La Via Lattea Tasso zero dal 23/06 al 6/07/2022 -