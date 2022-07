(Di giovedì 7 luglio 2022) Non si fermano lecontro i cristiani in: un altro sacerdote è stato rapito mentre un gruppo di uomini armati ha ucciso i figli di un reverendo. ACS Italia: "a quotidiana, il governo intervenga"

Pubblicità

ParfemR : ''Violenze feroci e quotidiane'. In Nigeria dilaga l'odio anti-cristiano - - GatineauPatrick : RT @Toscanaoggi: #Nigeria: Acs, “bollettino quotidiano di feroci violenze ai danni dei cristiani” - antbar12 : RT @Toscanaoggi: #Nigeria: Acs, “bollettino quotidiano di feroci violenze ai danni dei cristiani” - fabio35979803 : RT @Toscanaoggi: #Nigeria: Acs, “bollettino quotidiano di feroci violenze ai danni dei cristiani” - alesmonteduro : RT @Toscanaoggi: #Nigeria: Acs, “bollettino quotidiano di feroci violenze ai danni dei cristiani” -

Servizio Informazione Religiosa

È un "bollettino quotidiano diai danni dei cristiani in Nigeria" quello che la Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) denuncia chiamando in causa "le autorità civili, federali, nazionali e locali, affinché ...... ha esclamato il cardinale, guardando i volti di un popolo oppresso da povertà, disoccupazione, interessi predatori e, nelle regioni orientali, dalledi gruppi armati. A tutti il ... Nigeria: Acs, "bollettino quotidiano di feroci violenze ai danni dei cristiani" Padre Pietro Amodu, sacerdote della diocesi cattolica di Otukpo, ieri è stato rapito lungo la strada Otukpo-Ugbokolo, nello Stato nigeriano di Benue. Andava a celebrare la Messa in un villaggio. Marte ...È un "bollettino quotidiano di feroci violenze ai danni dei cristiani in Nigeria" quello che la Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) denuncia chiamando in causa "le autorità civili, federali, ...