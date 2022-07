Tragedia al Sontobono di Napoli | Maria muore all’età di 4 anni

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ancora un dramma colpisce la provincia diLa Gatta, 4, originaria di Saviano, è deceduta nella serata di ieri, 6 luglio, all’ospedale Santobono di. La piccola era ricoverata a causa di una malattia degenerativa che non le ha lasciato scampo.a 4La piccola non aveva nessuno L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pubblicità

NAPOLI – Ennesima tragedia in Campania dove nella giornata di ieri è venuta a mancare la piccola Maria La Gatta. La bambina era affetta da alcune patologie degenerative e per questo motivo è stata ric ...Tragedia a Mondragone, una bambina di 12 anni di nome Chiara si è spenta per sempre all'interno dell'ospedale Santobono di Napoli ...