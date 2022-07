Servizi, Cdp e golden power. Lo scudo spaziale del Copasir (Di giovedì 7 luglio 2022) I Servizi segreti italiani devono affilare le armi contro la competizione russa e cinese nello spazio. È l’indicazione che arriva dall’ultimo rapporto del Copasir, il comitato parlamentare di controllo dell’intelligence, sul “dominio spaziale come nuova frontiera di competizione geopolitica”. L’intelligence, si legge nel documento dell’organo presieduto dal senatore di Fdi Adolfo Urso, “dovrebbe garantire un piu? elevato livello di tutela all’estero” sviluppando un approccio “maggiormente reattivo” e “in grado di fronteggiare forme sleali di concorrenza e di sostenere piu? efficacemente la nostra competitivita? nel settore aerospaziale”. Il rapporto chiude un’indagine conoscitiva che ha visto convocati a Palazzo San Macuto i principali player dell’industria aerospaziale italiana, i ministri dello ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 luglio 2022) Isegreti italiani devono affilare le armi contro la competizione russa e cinese nello spazio. È l’indicazione che arriva dall’ultimo rapporto del, il comitato parlamentare di controllo dell’intelligence, sul “dominiocome nuova frontiera di competizione geopolitica”. L’intelligence, si legge nel documento dell’organo presieduto dal senatore di Fdi Adolfo Urso, “dovrebbe garantire un piu? elevato livello di tutela all’estero” sviluppando un approccio “maggiormente reattivo” e “in grado di fronteggiare forme sleali di concorrenza e di sostenere piu? efficacemente la nostra competitivita? nel settore aero”. Il rapporto chiude un’indagine conoscitiva che ha visto convocati a Palazzo San Macuto i principali player dell’industria aeroitaliana, i ministri dello ...

