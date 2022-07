Pomezia Oltre 1000 piante di cannabis in serra ed altrettante in fase di essiccazione I Carabinieri arrestano 11 persone

Pubblicità

C'erano più di 2mila piante nei capannoni sequestrati dai carabinieri aa un migliaio di arbusti già tagliati e in fase di essiccazione. Sono 11 le persone arrestate , tra uomini e ...... avvenuto lo scorso 15 giugno a. Nel 2020 l'uomo aveva sporto denuncia ed erano partite le ... Le indagini proseguono per appurare se vi siano altre vittime degli strozzini,a quelle già ... Scoperte due piantagioni di cannabis a Pomezia, oltre 3600 piante e 11 arresti - Italia Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articoloL’organizzazione criminale ha allestito due capannoni con complessi e costosi sistemi di irrigazione, illuminazione ed aerazione POMEZIA (RM) – A ...Durante il servizio straordinario di controllo, i militari hanno notato un via vai nei pressi dun capannone. Così insospettiti hanno deciso di verificare in maniera approfondita. I Carabinieri hanno q ...