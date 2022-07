(Di giovedì 7 luglio 2022) Ancora movimenti nel cantiere del grandeche ruota intorno al Pd. Se Luigi Di Maio è andato a casa di Beppe Sala per una coalizione, Federicohato ieri Enricoal Nazareno. L'ex sindaco di Parma, ex M5s e regista della vittoria alle comunali con Michele Guerra, è andato a prendersi i complimenti dal segretario del Pd. E soprattutto a ragionare di scenari futuri.durante il colloquio conha colto molta preoccupazione da parte del leader dem. Ovviamente si è parlato delle mosse di, considerato dal Pd in balìa ormai del suo cerchio magico. E quindi poco afbile. Ecco perchéguarda con interesse a tutto ciò che si muove intorno al cantiere ancora molto fumoso che passa da ...

Il Foglio

M5S, Grillo ai deputati: 'Noi restiamo al governo, il limite dei 2 mandati non si tocca' Il ... con l'ex sindaco che lasciò M5S a Parma perché favorevole all'inceneritore, con tanti ... Pizzarotti incontra Letta: "Il PD non si fida più di Conte". Dialogo con il nuovo centro Il segretario dem è preoccupato dalle convulsioni grilline e guarda con interesse a tutto ciò che si muove intorno al cantiere centrista che va da Sala a Di Maio. In mattinata il colloquio con l'ex si ...Il sindaco di Milano Beppe Sala incontra per due ore Di Maio e poi Della Vedova per un polo riformista. La Lega: "Pensi ai mille bambini senza centro estivo" ...