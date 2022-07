Peschiera Borromeo | ciclista 15enne travolto da un’auto mentre attraversa la strada

(Di giovedì 7 luglio 2022) È accaduto lungo la provinciale Sordio-Bettola. Il conducente di un furgone, forse abbagliato dal sole, non si è avveduto di Lui. Fortunatamente il giovane, che ha riportato un trauma cranico, non è grave

Pubblicità

iLMeteo.it

Il sistema di piste ciclabili Cambio Erano presenti all'inaugurazione il vice sindaco di Segrate Francesco di Chio, la vice sindaca diStefania Accosa, il vice sindaco di Pioltello ...Erano presenti all'inaugurazione il vice Sindaco di Segrate, Francesco di Chio, la Vice Sindaca diStefania Accosa, il Vice Sindaco di Pioltello Giuseppe Bottini e la Presidente ... Meteo Peschiera Borromeo 7/07/2022: oggi e domani sole e caldo È accaduto lungo la provinciale Sordio-Bettola. Il conducente di un furgone, forse abbagliato dal sole, non si è avveduto di Lui. Fortunatamente il giovane, che ha riportato un trauma cranico, non è g ...Da accertare le cause del sinistro. È il secondo incidente nell’arco di 24 ore in via Di Vittorio, dopo quello che ha visto coinvolti un'auto e una motocicletta ...