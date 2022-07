Monza, UFFICIALE: preso Birindelli dal Pisa (Di giovedì 7 luglio 2022) Samuele Birindelli è un nuovo giocatore del Monza, arriva a titolo definitivo dal Pisa. Il comunicato: Samuele Birindelli è un... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Samueleè un nuovo giocatore del, arriva a titolo definitivo dal. Il comunicato: Samueleè un...

Pubblicità

ilMonzaSiamoNoi : UFFICIALE: Samuele Birindelli è un nuovo giocatore del MonzA!????? Benvenuto in Brianza #Biri! #SamueleBirindelli - stez25397 : RT @ilMonzaSiamoNoi: UFFICIALE: Matteo Pessina è di nuovo un giocatore del MonzA! ©???? Bentornato a casa Capitano! #MatteoPessina https:/… - Supereroe4 : RT @teamvanja: ?UFFICIALE?: L'Internazionale Milano??? é lieta di annunciare il proprio (fortissimo) interesse per Bremer. Accordo con il… - NewsCalcio__ : Colpo in casa #Monza. Ufficiale l'arrivo di #SamueleBirindelli dal #Pisa. Il club toscano incasserà 1.5 mln di euro. - sportnotizie24 : #Monza, ufficiale l'acquisto di #Pessina: le cifre dell'affare con l'#Atalanta -