Milan, Origi si presenta: “Qui per segnare e vincere” (Di giovedì 7 luglio 2022) Milan Origi- Il Milan è attivissima sul mercato, mentre aspetta l’operazione adatta per Ziyech e De Keteleare oggi presenta Origi. L’ex attaccante del Liverpool dopo aver effettutatoe visite mediche e sbloccato l’idonietá sportiva è intervenuto ai microfoni. . Di seguito ecco le parole del nuovo giocatore del Milan: “Quando sono venuto a giocare con il Liverpool ho sentito assolutamente, le vibrazioni, ho sentito la storia, la cultura e l’entusiasmo che circondava tutti. Si percepiva questa spinta e questo impulso, un grande allineamento tra calciatori, tifosi e mister. È anche questo che fa grande un club. Ho seguito tutto il percorso del Milan nell’ultimo campionato. Ho visto i gol pesanti che ha segnato Olivier Giroud. Noi attaccanti dobbiamo cercare di dare sempre ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 7 luglio 2022)- Ilè attivissima sul mercato, mentre aspetta l’operazione adatta per Ziyech e De Keteleare oggi. L’ex attaccante del Liverpool dopo aver effettutatoe visite mediche e sbloccato l’idonietá sportiva è intervenuto ai microfoni. . Di seguito ecco le parole del nuovo giocatore del: “Quando sono venuto a giocare con il Liverpool ho sentito assolutamente, le vibrazioni, ho sentito la storia, la cultura e l’entusiasmo che circondava tutti. Si percepiva questa spinta e questo impulso, un grande allineamento tra calciatori, tifosi e mister. È anche questo che fa grande un club. Ho seguito tutto il percorso delnell’ultimo campionato. Ho visto i gol pesanti che ha segnato Olivier Giroud. Noi attaccanti dobbiamo cercare di dare sempre ...

