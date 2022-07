Marmolada: esperti, non c'erano segnali di collasso (Di giovedì 7 luglio 2022) Prima del crollo di domenica, sulla Marmolada "non si sono osservati dei segnali evidenti di un collasso imminente. Salvo rarissimi casi, nei ghiacciai, a differenza delle frane, non vi sono sistemi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Prima del crollo di domenica, sulla"non si sono osservati deievidenti di unimminente. Salvo rarissimi casi, nei ghiacciai, a differenza delle frane, non vi sono sistemi ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : Il custode della capanna di Punta Penia Carlo Budel aveva girato queste immagini tre giorni fa, sottolineando lo st… - fanpage : La frana è scesa a una velocità di 300 km/h per 500 metri. A parlare è l'alpinista Reinhold Messner che ci spiega l… - SkyTG24 : Il commento dell'alpinista #Messner per la tragedia della #Marmolada - AnsaVeneto : Marmolada: esperti, non c'erano segnali di collasso. Università Padova, Parma e Ogs studiano da 20 anni il ghiaccia… - TelevideoRai101 : Marmolada,esperti:no indizi di collasso -