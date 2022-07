**M5S: dopo rdc Grillo difende superbonus e posta 'Fraccaro wanted'** (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - dopo Nunzia Catalfo e la difesa del reddito di cittadinanza, Beppe Grillo difende un'altra battaglia del M5S, quella del superbonus. La formula è sempre la stessa, quella del 'ricercato': stavolta il wanted è Riccardo Fraccaro. "Ha reso possibile l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico delle abitazioni a costo zero per i cittadini - scrive Grillo sotto il volto del deputato trentino, postata su un fotomontaggio in stile far west' - dando impulso all'economia e alla salvaguardia dell'ambiente. Ora, l'ex sottosegretario Riccardo Fraccaro, è tra le 10 persone più ricercate del mondo. Se avvistato avvicinarsi con cautela, può compiere opere di bene per la collettività. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) -Nunzia Catalfo e la difesa del reddito di cittadinanza, Beppeun'altra battaglia del M5S, quella del. La formula è sempre la stessa, quella del 'ricercato': stavolta ilè Riccardo. "Ha reso possibile l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico delle abitazioni a costo zero per i cittadini - scrivesotto il volto del deputato trentino,ta su un fotomontaggio in stile far west' - dando impulso all'economia e alla salvaguardia dell'ambiente. Ora, l'ex sottosegretario Riccardo, è tra le 10 persone più ricercate del mondo. Se avvistato avvicinarsi con cautela, può compiere opere di bene per la collettività. ...

