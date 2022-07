Iran | diversi diplomatici stranieri sarebbero spie | arrestati

(Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Fars e la televisione di statoiana, le Guardie della Rivoluzione avrebbero arrestato alcunidi ambasciate straniere con l’accusa di spionaggio. A compiere l’arresto, i Guardiani della Rivoluzione, meglio noti come pasdaran, organo militare in azione dal 1979, anno della rivoluzione teocratica islamista. Secondo la stampaiana, uno dei colpevoli di spionaggio sarebbe il diplomatico inglese Giles Whitaker, ma Londra smentisce la notizia. Un portavoce del ministro degli Esteri britannico nega categoricamente le accuse di Teheran. La televisione però afferma che Whitaker sarebbe stato “espulso dal Paese dopo essersi scusato.” Siamo lontani dalla crisi diplomatica, ma resta ancora da chiarire molto di quanto accaduto. I pasdaran arrestano alcuni...

