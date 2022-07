Inter - addio Vidal, è in Brasile per firmare col Flamengo: "Un'opportunità meravigliosa" (Di giovedì 7 luglio 2022) Arturo Vidal saluta l'Inter. Il calciatore è infatti sbarcato nella notte all'aeroporto Internacional do Galeão di Rio de Janeiro e nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto col Flamengo.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 7 luglio 2022) Arturosaluta l'. Il calciatore è infatti sbarcato nella notte all'aeroportonacional do Galeão di Rio de Janeiro e nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto col....

