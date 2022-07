Incidente in wakeboard per Federico Rossi: le sue condizioni (Di giovedì 7 luglio 2022) Federico Rossi sta bene, ma ha davvero fatto preoccupare i suoi followers. Il cantante, ex componente del duo Benji e Fede, ha avuto un pericoloso Incidente acquatico mentre si trovava in vacanza. Il ragazzo, intento a praticare il wakeboard, ha preso una brutta caduta ed è subito stato trasportato in ospedale. Federico ha rassicurato tutti ironizzando sull’accaduto sui social. L’Incidente di Federico Rossi in wakeboard Un brutto inizio d’estate per Federico Rossi. Il ragazzo, noto ai giovanissimi in quanto ex membro del duo Benji e Fede, ha fatto preoccupare i suoi followers, pubblicando uno scatto su Instagram in barella, con il collarino. “Beh dai non pensavo di essere così portato per il ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 luglio 2022)sta bene, ma ha davvero fatto preoccupare i suoi followers. Il cantante, ex componente del duo Benji e Fede, ha avuto un pericolosoacquatico mentre si trovava in vacanza. Il ragazzo, intento a praticare il, ha preso una brutta caduta ed è subito stato trasportato in ospedale.ha rassicurato tutti ironizzando sull’accaduto sui social. L’diinUn brutto inizio d’estate per. Il ragazzo, noto ai giovanissimi in quanto ex membro del duo Benji e Fede, ha fatto preoccupare i suoi followers, pubblicando uno scatto su Instagram in barella, con il collarino. “Beh dai non pensavo di essere così portato per il ...

Pubblicità

zazoomblog : VIP: Incidente in wakeboard per Federico Rossi: le sue condizioni - #Incidente #wakeboard #Federico - IsaeChia : Federico Rossi in ospedale per un brutto incidente in mare: come sta adesso Il cantante ha avuto un incidente pra… - Alyeska_94 : RT @SanremoSummer: Facciamo un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione a @fedefederossi per l'incidente avvenuto facendo wakeboard Daj… - SanremoSummer : Facciamo un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione a @fedefederossi per l'incidente avvenuto facendo wakeboar… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Incidente con il wakeboard per Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede: ha tre costole rotte -

Incidente in wakeboard per Federico Rossi: le sue condizioni L'incidente di Federico Rossi in wakeboard. Un brutto inizio d'estate per Federico Rossi . Il ragazzo, noto ai giovanissimi in quanto ex membro del duo Benji e Fede , ha fatto preoccupare i suoi ... Federico Rossi in ospedale, incidente in wakeboard: 'Ho tre costole rotte ma poteva andarmi peggio' Sui social il cantante ha raccontato ai fan quanto gli è accaduto in acqua Paura per Federico Rossi che ha avuto un incidente mentre faceva wakeboard, mix tra lo sci nautico e lo snowboard. Il cantante ha raccontato ai fan l'accaduto sul suo profilo Instagram, postando una foto in cui appare con un collare ... Mediaset Infinity Incidente in wakeboard per Federico Rossi: le sue condizioni “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard” ha ironizzato subito, nel tentativo di scacciare la paura dopo il brutto incidente in acqua, mentre praticava lo sport. Per fortuna, il ... Federico Rossi in ospedale: un incidente mentre faceva wakeboard L'artista ha anche mostrato una foto con il collare cervicale rigido al collo, scrivendo ironicamente: “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard” Federico ha condiviso un video dell ... L'di Federico Rossi in. Un brutto inizio d'estate per Federico Rossi . Il ragazzo, noto ai giovanissimi in quanto ex membro del duo Benji e Fede , ha fatto preoccupare i suoi ...Sui social il cantante ha raccontato ai fan quanto gli è accaduto in acqua Paura per Federico Rossi che ha avuto unmentre faceva, mix tra lo sci nautico e lo snowboard. Il cantante ha raccontato ai fan l'accaduto sul suo profilo Instagram, postando una foto in cui appare con un collare ... Federico Rossi, la foto dall'ospedale: "Ho tre costole rotte" “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard” ha ironizzato subito, nel tentativo di scacciare la paura dopo il brutto incidente in acqua, mentre praticava lo sport. Per fortuna, il ...L'artista ha anche mostrato una foto con il collare cervicale rigido al collo, scrivendo ironicamente: “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard” Federico ha condiviso un video dell ...