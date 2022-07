Il termovalorizzatore è la risorsa più rinnovabile Roma vada avanti con il progetto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il Comune di Milano, primo in Italia, realizzò, attraverso l'allora impresa municipalizzata Azienda Milanese Servizi Ambientali (AMSA) il primo «incerenitore» di rifiuti, nel '68, ne seguì un secondo nel '75, e successivi ammodernamenti, negli anni '80, per entrambi gli impianti. Tuttavia, dobbiamo aspettare il 2001, all'inizio del mio secondo mandato da Sindaco, per l'inaugurazione di «Silla 2», il primo vero e proprio, non solo incerenitore ma. Un impianto cioè, che valorizza i rifiuti, che altrimenti, come, ahimè, succede a, da sempre, verrebbero convogliati in discarica, per produrre energia e calore. Da allora 550.000 tonnellate di rifiuti (il 61% dell'intero) producono calore (teleriscaldamento) per 215.000 appartamenti equivalenti ed energia elettrica per circa 119.000 famiglie, che corrispondono, ad esempio, agli ...