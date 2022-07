I Simpson | l’episodio perduto | Bart muore? Tra verità e leggenda

(Di giovedì 7 luglio 2022) Da anni un mistero si collega a I? Andiamo a scoprire insieme quanto ci sia di vero sul. Tra i prodotti che hanno segnato diverse epoche ci sono sicuramente I. La loro lunga storia ha rappresentato tantissimo per gli spettatori regalando episodi a dir poco indimenticabili. La serie animata si è caratterizzata anche con puntate a tema. Regalando sempre nuovi spunti agli affezionati. Vista l’entità del prodotto non ci potevano che esserci anche delle leggende misteriose. Come detto, sono stati tanti gli episodi che hanno illuminato I. Ma sapevi che esisterebbe un episodio misterioso. All’interno di questo ci sarebbe la scomparsa di. Tale puntata, però, ...

Pubblicità

casghai : @DBanimators È probabilmente l'episodio più crudo e realistico dell'intero brand Grimmione era semplicemente la r… - eutykemin : vabbe stupendo l’episodio dei simpson basato su black mirror - pc_947 : @Nicola89144151 Brutale: finito l'episodio dei Simpson, schermo nero e poi cartello. Vero che lo guardavo molto po… -

In una scena del nuovo, il protagonista Jim Hopper dice ... Questa è soltanto'ennesima volta che il Chianti appare sul ... ma anche una puntata de Iambientata in un paesino della ......sulla famosa piattaforma di streaming grazie al nono... Questa è solo'ennesima volta che il Chianti appare in televisione ... una puntata deiè ambientata in un paesino della Toscana ...