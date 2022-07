GP d’Austria | Formula 1 | programma | orari e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 luglio 2022) Una competizione sempre più accesa quella del campionato F1 2022. Una stagione dai risvolti inaspettati, con colpi di scena dietro l’angolo e incandescenti duelli tra le squadre a segnare ogni nuovo circuito. Incredibile scenario per le sfide del prossimo weekend sarà il Red Bull Ring, con tutto l’entusiasmo per gli inseguimenti ad alta quota del GP, con tanti possibili esiti diversi. Con conquistato dominio in classifica di Max Verstappen, seguito dal compagno Sergio Perez e dai due Cavallini rampanti Charles Leclerc e Carlos Sainz, sembra consolidarsi la dura faida al vertice tra Red Bull e Ferrari. Da non dimenticare sicuramente la sorprendente ascesa della Mercedes, con grandi segnali di ripresa dopo i GP del Canada e di Gran Bretagna. Che aspettarsi? Ecco, intanto, glie le informazioni per laTV del GP ...