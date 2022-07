Gf Vip 7 | Alfonso Signorini dà un indizio su un altro concorrente ufficiale | ecco chi è!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 7 luglio 2022) In questi giornista seminando indizi sull’identità dei concorrenti del Gf Vip 7. Dopo aver fatto chiaramente intendere che nella Casa entrerà per la seconda volta Pamela Prati, il conduttore ha poco fa pubblicato la foto della mano di un ragazzo con un bracciale molto particolare: In molti si sono domandati di chi si potrebbe trattare. Alla luce di un video scovato dai più attenti sui social, non ci sarebbero molti dubbi: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da George Ciupilan (@georgeciupilan) Si tratterebbe di George Ciupilan, exde Il Collegio, la trasmissione di Rai 2 che raggruppa degli adolescenti facendogli vivere l’esperienza di alcune settimane all’interno di un collegio, con le restrizioni e le regole del caso. Dopo questa avventura, ...