Euro 2022 femminile, l'Inghilterra batte l'Austria 1-0 (Di giovedì 7 luglio 2022) L'Inghilterra ha iniziato positivamente il Campionato Europeo femminile di calcio, con una vittoria per 1-0 sull'Austria grazie al gol di Beth Mead, davanti a una folla record di 69.000 persone all'Old Trafford. L'affluenza ha superato di quasi 30.000 unità il precedente record per una partita del Campionato Europeo femminile.

