E' morta Thalita Do Valle, l'ex modella che combatteva con gli ucraini (Di giovedì 7 luglio 2022) Si chiamava Thalita do Valle, era un'ex modella brasiliana e aveva 39 anni. Recentemente aveva lasciato tutto per arruolarsi al fianco dell'esercito ucraino. E in Ucraina è morta. Thalita è stata uccisa lo scorso 30 giugno da... Leggi su europa.today (Di giovedì 7 luglio 2022) Si chiamavado, era un'exbrasiliana e aveva 39 anni. Recentemente aveva lasciato tutto per arruolarsi al fianco dell'esercito ucraino. E in Ucraina èè stata uccisa lo scorso 30 giugno da...

Pubblicità

Francy7bak : RT @ModernoAlex: É morta la ex modella brasiliana Thalita Do Valle, era dentro un rifugio bombardato dai russi. L’ex modella era stata anch… - eia58 : RT @ModernoAlex: É morta la ex modella brasiliana Thalita Do Valle, era dentro un rifugio bombardato dai russi. L’ex modella era stata anch… - hksDDR : Ucraina Russia. Morta ex modella brasiliana Thalita Do Valle, 39 anni ..... - universo_astro : RT @ModernoAlex: É morta la ex modella brasiliana Thalita Do Valle, era dentro un rifugio bombardato dai russi. L’ex modella era stata anch… - Carmlia23 : RT @ModernoAlex: É morta la ex modella brasiliana Thalita Do Valle, era dentro un rifugio bombardato dai russi. L’ex modella era stata anch… -