De Ligt, il Bayern fa sul serio: incontro a Milano con la Juve (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Bayern Monaco fa sul serio per De Ligt: nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra i dirigenti dei bavaresi e quelli della Juve Il Bayern Monaco si è inserito nella corsa a Matthijs De Ligt ed è intenzionato ora a fare sul serio per il centrale olandese. Come riportato dalla BILD, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro a Milano tra le due società. Da una parte il Bayern, rappresentato da Hasan Salihamidzic, dall’altra Federico Cherubini a curare gli interessi della Juve. La trattativa per il possibile trasferimento di De Ligt in Bundesliga prosegue. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) IlMonaco fa sulper De: nella giornata di ieri c’è stato untra i dirigenti dei bavaresi e quelli dellaIlMonaco si è inserito nella corsa a Matthijs Deed è intenzionato ora a fare sulper il centrale olandese. Come riportato dalla BILD, nella giornata di ieri ci sarebbe stato untra le due società. Da una parte il, rappresentato da Hasan Salihamidzic, dall’altra Federico Cherubini a curare gli interessi della. La trattativa per il possibile trasferimento di Dein Bundesliga prosegue. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Non solo il @ChelseaFC: primi contatti approfonditi del @FCBayern per #DeLigt - Gazzetta_it : Juve, l'asta per De Ligt è aperta: entra in gioco il Bayern. E il Chelsea prepara il rilancio - larocri76 : RT @notiziasportiva: #Calciomercato Juventus, incontro per De Ligt con il Bayern: le ultime - andreamusso97 : RT @jovinco82: Quindi Bayern figlio di puttana perché nella trattativa de Ligt punta sulla volontà del giocatore mentre Juventus grandissim… - tuttoatalanta : Juventus, in arrivo il rilancio del Bayern Monaco per de Ligt: pronta offerta da 75 mln più bonus… -