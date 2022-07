Covid, verso 10mila ricoveri ma la metà è per altre patologie (Di giovedì 7 luglio 2022) La quinta ondata di contagi rischia di mandare di nuovo in tilt gli ospedali già questa estate se non si correrà presto ai ripari con delle direttive o linee guida per gestire numeri che potrebbero essere molto più alti di ora Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 7 luglio 2022) La quinta ondata di contagi rischia di mandare di nuovo in tilt gli ospedali già questa estate se non si correrà presto ai ripari con delle direttive o linee guida per gestire numeri che potrebbero essere molto più alti di ora

Pubblicità

AlexBazzaro : Covid, Ema: verso il via libera ai vaccini annuali. Il greenpass per antifluenzale. ?? #circoxovid - SkyTG24 : Covid, Ema: verso l’ok a vaccini annuali come per l’influenza - arrigoni_paolo : #caroenergia: per domani elettricità quotata a 418,68 euro/MWh ... livello da stato di guerra, oltre 8 volte quelli… - mamelettrico : Covid, medici e infermieri positivi. Ospedali verso il collasso in tutta l’Emilia-Romagna Da Piacenza a Rimini sale… - salzheimer : No scusate raga.. per #positivers intendevo quelli che sono sempre positivi verso la vita, che va tutto bene, pis &… -