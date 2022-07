Concorso ordinario secondaria: tra gerundio e linguistica testuale, l’Accademia della Crusca individua errori nei quesiti di lingua italiana (Di giovedì 7 luglio 2022) Concluse a maggio le prove scritte del Concorso secondaria di primo e secondo grado. Per alcune classi di Concorso le graduatorie sono state già pubblicate. Nel frattempo continuano le segnalazioni di errori e quesiti dubbi che i candidati si sono trovati durante le prove. Il Ministero per alcune cdc ha riconosciuto gli errori e ricalcolato il punteggio dei partecipanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 luglio 2022) Concluse a maggio le prove scritte deldi primo e secondo grado. Per alcune classi dile graduatorie sono state già pubblicate. Nel frattempo continuano le segnalazioni didubbi che i candidati si sono trovati durante le prove. Il Ministero per alcune cdc ha riconosciuto glie ricalcolato il punteggio dei partecipanti. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Concorso ordinario secondaria: tra gerundio e linguistica testuale, l’Accademia della Crusca individua errori nei q… - ProDocente : Concorso ordinario: candidati riammessi dopo riconoscimento errori Ministero. E l’iscrizione in prima fascia GPS? - orizzontescuola : Concorso ordinario: candidati riammessi dopo riconoscimento errori Ministero. E l’iscrizione in prima fascia GPS? - louka_nikos : @valechindamo Io non ho ancora la data dell’orale dell’ordinario (Lombardia)… qualcuno ce l’ha già da due settimane… - GiovaAlfonsi : RT @Bonettipartners: CONCORSO ORDINARIO A045: il M.I. modifica le risposte ai quesiti dopo lo svolgimento delle prove penalizzando chi le a… -