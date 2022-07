Pubblicità

DiMarzio : . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Ibrahimovic rinnova. Accordo raggiunto: le ultime - DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - CalcioOggi : Calciomercato Milan, ecco Tanganga: ruolo, qualità e skills (VIDEO) - Pianeta Milan - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – UFFICIALE: #Messias è rossonero: il comunicato del club #ACMilan #SempreMilan -

Sky Sport

Galtier ha già deciso: Donnarumma sarà titolare al PSG Donnarumma © LaPresseIl portiere azzurro, ex, dunque non si discute. E questo è un diktat che parte da subito dal PSG, che su di lui ci ha ...'Io, come Giroud, quello delle reti pesanti Ho seguito il percorso dele gol importanti ... Leggi i commenti: tutte le notizie 7 luglio 2022 Calciomercato Milan, le news di oggi e la presentazione Origi È stato il giorno della presentazione ufficiale di Divock Origi come nuovo attaccante del Milan. Un'occasione per lanciare subito la sfida all' Inter e a un altro belga come Romelu Lukaku. Queste le s ...Niente da fare per il Milan, che nelle ultime settimane aveva allacciato i contatti per il giovane difensore. È ormai approdato in Inghilterra ...