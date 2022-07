Bimbo morto a Sharm el Sheik, autorizzato il rientro della salma. Aperta un'inchiesta, fari accesi sul resort (Di giovedì 7 luglio 2022) Il padre del piccolo Andrea continua ad accusare gravi problemi respiratori che rendono impossibile il trasferimento in Italia. Stabile la madre, ma sotto stretta osservazione perchè incinta di quattro mesi. "Aiutateci a tornare" è il suo appello. A Sharm, si indaga sul... Leggi su repubblica (Di giovedì 7 luglio 2022) Il padre del piccolo Andrea continua ad accusare gravi problemi respiratori che rendono impossibile il trasferimento in Italia. Stabile la madre, ma sotto stretta osservazione perchè incinta di quattro mesi. "Aiutateci a tornare" è il suo appello. A, si indaga sul...

Pubblicità

repubblica : Bimbo morto a Sharm el Sheik, ancora gravi le condizioni del padre. Aperta un'inchiesta, fari accesi sul resort [di… - fanpage : “Aiutateci, ci serve un volo speciale per tornare in Italia” L’appello lanciato da Rosalia Manosperti, la mamma… - infoitsalute : Bimbo morto in vacanza in Egitto, Farnesina ottiene rimpatrio - vaniacavi : RT @TweetDiPopolo: si sa solo che il bimbo e' morto in 36 ore dai primi sintomi - GDS_it : L’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh hanno ottenuto i permessi necessari per ri… -