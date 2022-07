AEW | Jon Moxley supera il primo ostacolo | ma che fatica contro Brody King

(Di giovedì 7 luglio 2022) Jonè il campione ad interim AEW in attesa del ritorno del campione AEW CM Punk per unificare le cinture, fino a quel momento come ogni campione che si rispetti Mox dovrà difendere la cintura e stanotte c’è stata la prima difesa titolata, che si è guadagnato la title shot vincendo una Battle Royal a Rampage venerdì scorso. Avanti il prossimo Jonnon è certo uno che si fa intimorire dalla stazza dell’avversario, ma l’inizio non è stato facile conche lo ha mandato facilmente al tappeto per poi farlo volare fuori ring. Primi minuti davvero difficili per il campione, con le sue offensive che sembravano non arrecare il minimo danno allo sfidante.ha continuato l’offensiva ...

