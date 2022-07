Volete provare Amazon Music Unlimited? Come averlo gratis per 4 mesi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Conosciamo bene il servizio premium di streaming Musicale Amazon Music Unlimited sviluppato dal colosso dell’elettronica statunitense, con accesso illimitato a più di 90 milioni di brani in HD e con audio spaziale, sempre senza pubblicità, con ascolto offline e skip illimitati e milioni di episodi di podcast. Alla piattaforma si può accedere online oppure attraverso l’app per dispositivi mobili e Smart TV. Per poter attivare tale servizio occorre iscriversi dopodiché costerà 9,99 euro al mese, il vostro abbonamento si rinnoverà mensilmente e potrete annullare l’iscrizione in qualsiasi momento. Come ben sappiamo, il prossimo 12 e 13 luglio 2022 ci sarà il Prime Day, ovvero l’attesissimo evento caratterizzato da grandi sconti e dedicato agli iscritti al servizio Prime di Amazon. Le ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Conosciamo bene il servizio premium di streamingalesviluppato dal colosso dell’elettronica statunitense, con accesso illimitato a più di 90 milioni di brani in HD e con audio spaziale, sempre senza pubblicità, con ascolto offline e skip illimitati e milioni di episodi di podcast. Alla piattaforma si può accedere online oppure attraverso l’app per dispositivi mobili e Smart TV. Per poter attivare tale servizio occorre iscriversi dopodiché costerà 9,99 euro al mese, il vostro abbonamento si rinnoverà mensilmente e potrete annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.ben sappiamo, il prossimo 12 e 13 luglio 2022 ci sarà il Prime Day, ovvero l’attesissimo evento caratterizzato da grandi sconti e dedicato agli iscritti al servizio Prime di. Le ...

Pubblicità

profmanontroppo : Volevo provare le domande anonime su IG ma è sicuro che qualcuno mi fa girare ???? per cui niente. Se volete chiedermi qualcosa ?? DM - Killzon66956015 : Volete sapere come la penso? Secondo me il #Milan vuole fare #Ziyech e #DeKetelaere entro 2 settimane al massimo, p… -