Vaccino covid, quarta dose: chi deve farla, regole e prenotazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si era già iniziato a parlare di quarta dose Vaccino covid al termine della campagna sul primo richiamo (terza dose). Con la circolare 8 aprile 2022 il Ministero della salute aveva raccomandato la somministrazione di una seconda dose di richiamo (second booster o quarta dose) ad alcune categorie prioritarie, che contagiandosi rischiano molto di più in termini di salute della normale popolazione. L’ennesima nuova ondata di casi covid, in costante e vertiginoso aumento in questa estate 2022, inizia però a spaventare. Il virus ha ripreso a correre, i contagi salgono fino a più di 70 mila al giorno, con tassi del 26-28%, e parallelamente crescono anche i casi di ricovero. Ecco allora che, dopo un periodo di “liberiamo il paese da ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si era già iniziato a parlare dial termine della campagna sul primo richiamo (terza). Con la circolare 8 aprile 2022 il Ministero della salute aveva raccomandato la somministrazione di una secondadi richiamo (second booster o) ad alcune categorie prioritarie, che contagiandosi rischiano molto di più in termini di salute della normale popolazione. L’ennesima nuova ondata di casi, in costante e vertiginoso aumento in questa estate 2022, inizia però a spaventare. Il virus ha ripreso a correre, i contagi salgono fino a più di 70 mila al giorno, con tassi del 26-28%, e parallelamente crescono anche i casi di ricovero. Ecco allora che, dopo un periodo di “liberiamo il paese da ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Covid, Speranza: 'In autunno allargheremo l'età per il richiamo del vaccino'. Il quarto richiamo. - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'In autunno allargheremo l'età per il richiamo del vaccino' #robertosperanza #covid… - Adnkronos : #Quartadose vaccino #Covid: in tre mesi l'ha fatta meno di 1 su 3. - Lily297339971 : RT @Lollobast: Comunque vorrei far notare che i complottisti che dicevano che il vaccino non poteva funzionare perché il virus muta troppo… - prossisand : RT @Lollobast: Comunque vorrei far notare che i complottisti che dicevano che il vaccino non poteva funzionare perché il virus muta troppo… -