Va avanti il processo per stupro per Grillo Jr e gli amici: la sorpresa in tribunale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nuova udienza a Tempio Pausania, in Sardegna, del processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici genovesi Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. I quattro sono accusati di violenza sessuale di gruppo su due ragazze. Oggi, davanti alla corte presieduta dal giudice Marco Contu, a latere Nicola Bonante e Marcella Pinna, sfileranno i nuovi testimoni chiamati a deporre dal procuratore Gregorio Capasso. In aula, contrariamente alle precedenti udienze, erano presenti due degli imputati, Capitta e Lauria, entrambi seduti nei banchi riservati al pubblico, vuoti perché il processo si celebra a porte chiuse. Nessuno dei due sarà interrogato o rilascerà dichiarazioni. Assenti invece Grillo e Corsiglia. Nel banco dei testimoni, il luogotenente dei carabinieri Cristina ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nuova udienza a Tempio Pausania, in Sardegna, dela Ciroe ai suoi tregenovesi Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. I quattro sono accusati di violenza sessuale di gruppo su due ragazze. Oggi, dalla corte presieduta dal giudice Marco Contu, a latere Nicola Bonante e Marcella Pinna, sfileranno i nuovi testimoni chiamati a deporre dal procuratore Gregorio Capasso. In aula, contrariamente alle precedenti udienze, erano presenti due degli imputati, Capitta e Lauria, entrambi seduti nei banchi riservati al pubblico, vuoti perché ilsi celebra a porte chiuse. Nessuno dei due sarà interrogato o rilascerà dichiarazioni. Assenti invecee Corsiglia. Nel banco dei testimoni, il luogotenente dei carabinieri Cristina ...

luchino_____ : @JMC1899 @AConan_Doyle Ho scritto sta cosa e stai facendo un processo, non so se te ne stai rendendo conto. Se ti i… - prolasssata : @maurovanetti In bocca al lupo. Ho una situazione molto simili che va avanti da 3 anni ma a processo non ci siamo ancora purtroppo. - alt_eq : @KatKla7 @andsnz @Gioia_8 Infatti lo dice un geologo che ha lavorato tutta la vita per le compagnie petrolifere, li… - maurisan75 : @ginpretura @RaiTre il secondo processo su Galioto lo proporrete più Avanti?? @ginpretura - rorato_andrea : RT @mentecritica: Governare questa fase e ridurre i danni, che comunque ci saranno, è un processo complesso, con grandi incognite, dove spe… -