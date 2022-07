Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone annunciano la fine della loro storia (Di mercoledì 6 luglio 2022) La notizia era nell’aria da tempo, ma solo ieri è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati: Matteo Ranieri e Valeria Cardone, coppia nata nella scorsa stagione di Uomini e Donne, si sono ufficialmente lasciati. Lo hanno comunicato entrambi sui rispettivi profili Instagram, dove hanno ringraziato i fan senza però spiegare i reali motivi della rottura. Uomini e Donne, Matteo e Valeria si sono lasciati: la reazione di Federica Aversano La coppia non ha ancora ufficializzato la rottura, ma c'è già chi fa delle domande maliziose all'ex corteggiatrice non scelta Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 luglio 2022) La notizia era nell’aria da tempo, ma solo ieri è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati:, coppia nata nella scorsa stagione di, si sono ufficialmente lasciati. Lo hanno comunicato entrambi sui rispettivi profili Instagram, dove hanno ringraziato i fan senza però spiegare i reali motivirottura.si sono lasciati: la reazione di Federica Aversano La coppia non ha ancora ufficializzato la rottura, ma c'è già chi fa delle domande maliziose all'ex corteggiatrice non sceltae ...

