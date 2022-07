ULTIM’ORA – Koulibaly-Juventus: sta succedendo in questo momento (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky, c’è un incontro in corso in questo momento tra la dirigenza della Juventus e Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly. I primi veri contatti sono stati avviati per discutere del futuro del difensore senegalese che andrà in scadenza di contratto nel 2023 e da un po’ è finito nell’orbita bianconera. La possibile partenza di De Ligt, che non sembra essere intenzionato a rinnovare e continuare la sua avventura con i colori della Juve, costringe la società di Agnelli a muoversi per un difensore centrale ed in cima alla lista pare esserci proprio il 26 azzurro. Koulibaly Napoli Sassuolo (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Dopo la notizia in merito al forte interesse del Chelsea per Koulibaly, anche la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sky, c’è un incontro in corso intra la dirigenza dellae Fali Ramadani, agente di Kalidou. I primi veri contatti sono stati avviati per discutere del futuro del difensore senegalese che andrà in scadenza di contratto nel 2023 e da un po’ è finito nell’orbita bianconera. La possibile partenza di De Ligt, che non sembra essere intenzionato a rinnovare e continuare la sua avventura con i colori della Juve, costringe la società di Agnelli a muoversi per un difensore centrale ed in cima alla lista pare esserci proprio il 26 azzurro.Napoli Sassuolo (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Dopo la notizia in merito al forte interesse del Chelsea per, anche la ...

DiegoRi36248589 : ULTIM'ORA SKY - Incontro tra Juventus e #Ramadani per parlare di #Koulibaly - Diego31883 : ULTIM'ORA SKY - Incontro tra Juventus e #Ramadani per parlare di #Koulibaly - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? È in corso un incontro tra Juventus e Fali Ramadani per parlare di Kalidou Koulibaly! - [ lanciata da… - ParmaLiveTweet : Tuttosport: 'Koulibaly l'incontro, Di Maria le visite, Pogba lo sbarco' - IlProfetaNeraz8 : Ultim'ora di #mercato Distanza tra Inter e PSG per #Skriniar, parigini fermi a 60/65 milioni.L'#Inter per meno di… -

