Ucraina | Zelensky | ' difficile chiamare ' guerra' ciò che russi hanno fatto a nostri civili'

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "E'' ciò che iai". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrnel corso di un briefing congiunto a Kiev con il primo ministro irlandese Michal Martin. "Questo non è esattamente un conflitto e non più un conflitto militare - ha spiegato il presidente dell'- è un'azione terroristica aperta da parte della Federazione Russa. Ed è persinochiamarla, date le conseguenze... Ciò che queste persone o non persone, i militari della Federazione Russa,aidel nostro paese. E mi sembra che oggi dipenda da ...

È il 133esimo giorno di guerra in. I separatisti sostenuti dalla Russia hanno sequestrato due navi battenti bandiera straniera nella città portualedi Mariupol, affermando che ora sono "proprietà statale". Lo riporta il Kyiv Independent, citando media internazionali. Si tratta del primo atto di questo tipo contro la navigazione ...Questo tipo di strategia è stata possibile da quando gli Stati Uniti hanno garantito a... La spara ogni giorno circa 20.000 colpi di artiglieria contro i 6000 dell'. Se Kiev ancora ...Roma, 6 lug. "E' difficile chiamare 'guerra' ciò che i russi hanno fatto ai nostri civili". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un ...Un video per mettere pressione ai russi e, al tempo stesso, per far capire all Occidente l importanza di avere altri aiuti e di averli subito. Lunedì scorso il ministero della Difesa ucraino ...