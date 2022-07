Tour de France 2022 | cos’è successo a Primoz Roglic? Caduta e lussazione ad una spalla | domani sarà al via

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 luglio 2022) La sfortuna sembra essersi abbattuta sudopo la deludente sconfitta alde2020, subita dal connazionale Tadej Pogacar. Alladel 2021 che lo ha costretto al ritiro prematuro, se n’è aggiunta un’altra, oggi, nell’edizione numero 109 della Grande Boucle. La quinta tappa si è rivelata infausta per il capitano della Jumbo-Visma che è terminato a terra dopo un tratto di pavé, riportando ladella. Lo sloveno si è rialzato, ha riassestato la, è ripartito ed ha concluso 61mo, perdendo quasi due minuti dai rivali in classifica generale.de: Simon Clarke vince in fuga sulle pietre! Pogacar guadagna su tutti, Van Aert mantiene la Maglia ...