Spezia | calciomercato e guida al fantacalcio

Pubblicità

DAmore_Mattia : ??CALCIOMERCATO : Contatto #Lazio -#Spezia : richiesta 6 Mln€ offerta 3,5 Mln€ piu 500 Mila di Bonus #Calciomercato… - TuttoHellasVer1 : Mercato Verona: duello con lo Spezia per Daniel Maldini - SampNews24 : #Caldara-#Sampdoria, sprint dello #Spezia: il punto sul difensore del #Milan - ilLamecus : RT @SampNews24: Calciomercato #Sampdoria, #Falcone allo #Spezia? Assist dalla #Lazio - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, #Falcone allo #Spezia? Assist dalla #Lazio -

Commenta per primo Il nuovo tecnico delloLuca Gotti ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Dal punto di vista sportivo, l'obiettivo è ovviamente la salvezza. Losta facendo un percorso di consolidamento in A. Un altro miracolo dopo la promozione e le due salvezze consecutive Ci stiamo attivando . Di sicuro non possiamo dare nulla per scontato, in A ...Il ventiquattrenne è un obiettivo concreto dei granata, che hanno in programma per domani un nuovo contatto con loper cercare di trovare un accordo economico. Maggiore ha contratto in ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Per offrire un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Spezia Calcio utilizza cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e ...